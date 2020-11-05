أخبار برشلونة | بعد تصريحاتهم في الكلاسيكو.. العقوبات تنتظر كومان وعضو مجلس الإدارة

فتحت لجنة المسابقات في الاتحاد الاسباني لكرة القدم قضية في حق مدرب برشلونة رونالد كومان وعضو مجلس الإدارة السابق “تشافي فيلاجونا” بعد انتقادهم للتحكيم في نهاية كلاسيكو الأرض الماضي.

وانتقد المدرب الهولندي لنادي برشلونة حكام الفيديو المساعد تحديداً بالقول إن النادي يتعرض للظلم منذ بداية الموسم وذكر بعض الحالات التي افقدت فريقه النقاط أمام اشبيلية وخيتافي وحتى أمام ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو.

وكان تصريح عضو مجلس الادارة ‏تشافي فيلاجونا أكثر إثارة للجدل من تصريحات كومان حيث قال حينها: “يا لها من فضيحة مدوية، مونويرا (حكم المباراة) تستطيع أن تذهب للحمام لقضاء حاجتك”.

واحتج برشلونة على بعض القرارات الصادرة في حقه خلال مواجهة الكلاسيكو التي خسر فيها بملعب كامب نو 3-1 أبرزها ركلة الجزاء التي منحت لقائد ريال مدريد “سيرجيو راموس” بعد تعرضه للشد من الفرنسي “كليمنت لينجليه” في الدقيقة (62) حولها إلى هدف التقدم قبل أن يحسم مودريتش المباراة بهدف ثالث.

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