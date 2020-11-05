بعد خضوعه لعملية جراحية.. ميسي يدعم مارادونا في محنته الصحية

وجه نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة ليونيل ميسي رسالة دعم لمواطنه الاسطورة الارجنتينية دييجو مارادونا في محنته الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية في المخ.
وكتب ليو ميسي في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: “دييجو، أتمنى كل القوة في العالم لك. انا وأفراد عائلتي نريد ان نراك بأسرع وقت مُمكن. عناق حار من القلب”.
وخضع يوم أمس بطل كأس العالم 1986 مع الأرجنتين لعملية جراحية في المخ كللت بالنجاح وفقاً للطاقم الطبي المشرف على العملية وكذا المتحدث باسم اسطورة الارجنتين وكرة القدم.
وكان مارادونا السابق قد دخل إلى احدى المستشفيات الخاصة في منطقة “لابلاتا” جنوب مدينة بيونس آيرس بعد معاناته من فقر في الدم وبعض الجفاف الخفيف حسب طبيبه المعالج “ليوبولدو لوكي”.
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