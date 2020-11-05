رغم فيروس كورونا.. الاتحاد الأوروبي يصر على إجراء يورو 2020 بالشكل المحدد سلفًا!

يصر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” على أنه لا توجد خطط حاليًا لاستضافة يورو 2020 في روسيا فقط وأن مكان إقامتها هو 12 مدينة كما حدد في وقت سابق.

وزعمت تقارير صحفية في وقت سابق من هذا الأسبوع أن مجلس الإدارة في الاتحاد الأوروبي يفكر في نقل البطولة المؤجلة بالفعل من الصيف الفائت إلى صيف 2021 إلى مكان واحد مع ترشيح روسيا لإستضافة البطولة.

وتم تحديد موعد المسابقة في صيف 2021 ولا تزال الخطط الأصلية لتنظيمها في 12 مدينة أوروبية من بينها لندن مروراً بمدينة بيلباو في اسبانيا وباكو في أذربيجان وجلاسكو في اسكتلندا ومدن أخرى.

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وأثار ظهور جائحة فيروس كورونا (كوفيد19) أسئلة كثيرة حول ما إذا كان الشكل سيكون قابلاً للتطبيق، حتى مع بقاء فترة طويلة نوعاً ما في غضون ثمانية أشهر.

ومع ذلك، قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بهذا الخصوص : “يعتزم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إقامة يورو 2020 بالشكل الذي تم تأكيده في وقت سابق من هذا العام، ونحن نعمل بشكل وثيق مع جميع المدن المضيفة بشأن الاستعدادات”.

وتابع بالقول: “بالنظر إلى الشكوك المحيطة بكوفيد 19 والتي لا يسيطر عليها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ولا الهيئات المنظمة المحلية، فمن السابق لأوانه حاليًا تحديد ما إذا كانت تلك المباريات في يونيو ويوليو ستفرض قيودًا على الجماهير أو حتى تنظيمها”.

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