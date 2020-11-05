لايبزيغ يثأر من باريس سان جيرمان ودورتموند ينتزع صدارة المجموعة السادسة

ثأر لايبزيغ الألماني من ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي وفاز عليه بهدفين لهدف الأربعاء في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا.



افتتح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا التسجيل للفريق الفرنسي في الدقيقة السادسة قبل أن يضيّع ركلة جزاء في الدقيقة 16، لكن الفرنسي كريستوفر نكونكو عادل النتيجة للايبزيغ في الدقيقة 42.



وفي الشوط الثاني تقدم الفريق الألماني في الدقيقة 57 من ركلة جزاء ترجمها السويدي اميل فورسبيرغ بنجاح مانحاً فريقه التقدّم.



ولعب سان جيرمان بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 69 بعد أن طرد الحكم السنغالي ادريسا غواي لنيله الإنذار الثاني، قبل أن يطرد المدافع بريسنل كيمبيمبي في الوقت بدل الضائع.



وعانى الفريق الفرنسي من عدة غيابات في صفوفه أبرزها نجميه، البرازيلي نيمار وكيليان مبابي بداعي الإصابة.



وهي الخسارة الثانية لسان جيرمان إذا كان سقط في الجولة الأولى على أرضه أمام مانشستر يونايتد (1-2) قبل أن يفوز في الجولة الثانية على باشاكشهير خارج أرضه بهدفين نظيفين.



وبات الفريق الباريسي في المركز الثالث في المجموعة الثامنة برصيد 3 نقاط خلف لايبزيغ الثاني (6 نقاط) في حين يتصدر مانشستر يونايتد الترتيب (6 نقاط) رغم خسارته المفاجئة اليوم أمام باشاكشهير (1-2).



وكان باريس سان جيرمان أقصى لايبزيغ من نصف نهائي المسابقة في الموسم الماضي بفوزه عليه بثلاثية نظيفة.



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وفي مباراة أخرى انتزع دورتموند الألماني صدارة المجموعة السادسة بفوزه الثمين على مضيفه كلوب بروج البلجيكي 3-صفر بينها ثنائية لنجمه النرويجي إرلينغ هالاند.



وقاد المهاجم الواعد هالاند (20 عاماً) دورتموند إلى تحقيق الفوز الكبير وذلك بعد أن سجل في الدقيقتين 18 و32، رافعا غلته التهديفية في المسابقة القارية العريقة إلى 14 هدفا في 11 مباراة، بعدما افتتح الدولي البلجيكي ثورغان هازار التسجيل في الدقيقة 14.



وواصل الفريق الألماني صحوته بعد خسارته أمام مضيفه لاتسيو 1-3 في الجولة الأولى، وحقق فوزه الثاني توالياً منتزعا الصدارة برصيد ست نقاط، فيما مني كلوب بروج بخسارته الأولى مقابل فوز وتعادل فتراجع إلى المركز الثالث برصيد أربع نقاط.



ومنح ثورغان هازار، شقيق إدين نجم ريال مدريد الإسباني، التقدم للنادي الألماني في الدقيقة 14 بتسديدة قوية بيسراه من مسافة قريبة.



وأضاف هالاند الهدف الثاني بعد أربع دقائق عندما استغل كرة رأسية للدولي البلجيكي الآخر أكسيل فيتسل تابعها برأسه داخل مرمى الحارس سيمون مينيوليه. وعزز هالاند بالهدف الثالث بيسراه اثر تمريرة من البلجيكي توما مونييه (32).



وهو الهدف الـ26 لهالاند في 28 مباراة مع دورتموند منذ انتقاله الى صفوفه في كانون الثاني/يناير الماضي قادما من سالزبورغ النمساوي.

المصدر: وكالات