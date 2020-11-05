تشيلسي يضرب بقوة أمام رين والنصيري ينقذ إشبيلية ويقوده للفوز 

ضرب تشيلسي بقوة وتغلّب على ضيفه رين الفرنسي بثلاثة أهداف دون رد الأربعاء في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة التي شهدت فوز إشبيلية على كراسنودار 3-2.



وعزز تشيلسي وإشبيلية صدارتهما للمجموعة برصيد سبع نقاط بعد تعادلهما سلبا في لندن في الجولة الأولى، فيما تجمد رصيد كل من رين وكراسنودار عند نقطة واحدة من تعادلهما 1-1 في الجولة الأولى أيضا.



على ملعب ستامفورد بريدج في لندن، فرض المهاجم الدولي الألماني تيمو فيرنر نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثنائية من ركلتي جزاء في الدقيقتين العاشرة و41، وأضاف تامي أبراهام الثالث في الدقيقة 50.



ولعب رين بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 40 لطرد مدافعه البرازيلي هنريكي دالبير لتسببه في ركلتي الجزاء فخرج بإنذارين.



وخاض تشيلسي المباراة في غياب لاعب وسطه الألماني الواعد كاي هافيرتس بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.



وشهدت المباراة مواجهة حارس مرمى تشيلسي الجديد الدولي السنغالي إدوار مندي لفريقه السابق رين حيث غادره الصيف الماضي ونجح في الحفاظ على شباكه نظيفة للمرة السادسة في سبع مباريات خاضها مع النادي اللندني.



وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، أنقذ المهاجم الدولي المغربي يوسف النصيري فريقه إشبيلية من فخ ضيفه كراسنودار الروسي بتسجيله ثنائية قلبت تخلفه إلى فوز 3-2.



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وضرب الفريق الروسي بقوة في بداية المباراة وسجل هدفين مبكرين الأول عبر شابي سليمانوف من ركلة حرة مباشرة رائعة اثر عرقلة السويدي ماركوس بيرغ عند مشارف المنطقة من قبل المدافع الفرنسي جول كونديه (17).



وأضاف بيرغ الهدف الثاني من ركلة جزاء اصطادها بنفسه إثر عرقلته من المدافع كونديه (21).



واضطر جولن لوبيتيغي إلى استبدال كونديه في الدقيقة 34 خوفا من طرده، كما دفع بالأرجنتيني ماركوس أكونيا مكان سيرجيو إسكوديرو.



وقلص الدولي الكرواتي السابق إيفان راكيتيتش الفارق بضربة رأسية إثر تمريرة عرضية من جوان جوردان (41).



وتلقى اشبيلية ضربة موجعة بطرد قائده خيسوس نافاس في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.



ودفع لوبيتيغي بالمهاجمين النصيري والبرازيلي فرناندو مكان جوردان والمغربي الأصل منير الحدادي، فنجح الأول في إدراك التعادل بعد تسع دقائق من نزوله عندما انتزع كرة من أحد المدافعين وتوغل داخل المنطقة وسددها قوية بيسراه على يمين الحارس ماتفاي سافونوف (69)، ثم سجل هدف الفوز بتسديدة قوية بيمناه من داخل المنطقة مستغلا كرة مرتدة من القائم الأيسر إثر ركلة حرة جانبية انبرى لها راكيتيتش (72).



المصدر: بي إن سبورت