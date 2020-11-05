برشلونة يتخطى عقبة ضيفه دينامو كييف ويوفنتوس يحقق فوز عريض برباعية

واصل فريق برشلونة الإسباني مسيرة انتصاراته في مسابقة دوري أبطال أوروبا وحقق فوزه الثالث في البطولة بانتصاره على ضيفه دينامو كييف الأوكراني بهدفين مقابل هدف في إطار الجولة الثالثة من مباريات المجموعة السابعة من البطولة.



وافتتح ليونيل ميسي التسجيل لبرشلونة في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء قبل أن يضيف جيرارد بيكيه الهدف الثاني للفريق الإسباني في الدقيقة 65 وبعد عشر دقائق سجل فيكتور تسيجانكوف هدف الضيوف الوحيد.

بذلك وصل برشلونة إلى نقطته التاسعة منفردا بصدارة المجموعة فيما تجمد رصيد دينامو كييف عند نقطة وحيدة.

وكان برشلونة فاز بمباراتيه الأوليين على فيرينسفاروش 5-1 في "كامب نو" ويوفنتوس في تورينو، وهو يقدم مستويات جيدة قاريًا بقيادة مدربه الهولندي رونالد كومان على عكس الدوري المحلي حيث يحتل المركز الثاني عشر بعد أن عجز عن تحقيق الفوز لأربع مراحل متتالية.

وخاض برشلونة اللقاء امام دينامو كييف الذي غاب عن صفوفه عشرة لاعبين، تسعة منهم بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وقائده سيرغي سيدورشوك بسبب الإيقاف.

فيما شهدت المباراة مشاركة الحارس الالماني مارك اندريه تير شتيغن للمرة الاولى هذا الموسم مع برشلونة بعد تعافيه من عملية جراحية خضع لها في ركبته في 18 اب/اغسطس الماضي.

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وخضع تير شتيغن للعملية مباشرة بعد الهزيمة النكراء التي تعرض لها فريقه في مواجهة بايرن ميونيخ الالماني (2-8) في 14 اب/اغسطس الماضي في طريق الاخير نحو التتويج باللقب القاري، وغاب بالتالي عن مطلع الموسم الحالي وحل بدلا منه البرازيلي نيتو بين الخشبات الثلاث.

وفي مباراة أخرى في نفس المجموعة اكتسح يوفنتوس الإيطالي مستضيفه فرينكفاروزي المجري بأربعة أهداف مقابل هدف.

سجل لفريق السيدة العجوز كل من الفارو موراتا في الدقيقتين 7 و60 وباولو ديبالا في الدقيقة 73 فيما سجل لاشا دفالي لاعب أصحاب الأرض الهدف الرابع ليوفنتوس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 81.

وفي الدقيقة الأخيرة أحرز فرانك بولي هدف الفريق المجري الوحيد.

وعزز يوفنتوس بذلك موقعه في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.