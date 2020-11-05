شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يستقر على سداسي الزمالك للانتظام في معسكر مواجهتي توجو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري علي ضم سداسي الفريق الكروي الأول طارق حامد ومصطفي محمد وأحمد سيد زيزو ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد أبوجبل.
ووفقًا لمصدر داخل الجهاز الفني للمنتخب، فإن حسام البدري سيعلن قائمة لاعبي الزمالك المنضمين للمنتخب قبل مباراة توجو، وأنها لن تخرج عن هذا السداسي.
وكان البدري قد قررتأجيل إعلان موقفه من لاعبي الزمالك لحين انتهائهم من مباراة الرجاء التي حسمها الأبيض بثلاثية وتأهله لنهائي أفريقيا.
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