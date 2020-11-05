شكرا لقرائتكم خبر عن «إوعى حاسب قادمون».. عمرو أديب يحتفل بتأهل الزمالك لنهائي دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر الإعلامي عمرو أديب عن سعادته بفوز فريق الزمالك وتأهله إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على الرجاء المغربي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب أديب عبر حسابه على «تويتر»: «هو إحنا ليلتنا بيضا والا إيه، أوعى حاسب خد بالك قادمون، فريق موهوب كل لاعيب حته مزيكا لواحده فريق المتعة فريق للاحلام أوعى حاسب قادمون».

يذكر أن الزمالك يلتقي فريق الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا لأول مرة بالبطولة، 27 نوفمبر الجاري.