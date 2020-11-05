شكرا لقرائتكم خبر عن ركلتا جزاء من فيرنر تقود تشيلسي للفوز 3-صفر على رين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق تشيلسي فوزا سهلا 3-صفر على عشرة لاعبين من ستاد رين في الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفضل هدفين من ركلتي جزاء في الشوط الأول لتيمو فيرنر ثم هدف لتامي ابراهام في الثاني اليوم الأربعاء.

ومالت الكفة سريعا نحو الفريق اللندني عندما احتسب الحكم فيليكس زوير ركلة جزاء بعدما عرقل المدفع البرازيلي دالبرت هنريكي فيرنر داخل المنطقة لينفذها المهاجم الألماني بنجاح بتسديدة أرضية قوية في الدقيقة العاشرة.

وبعدها بنصف ساعة كان دالبرت، المعار من إنتر ميلان، غير محظوظ عندما لمست الكرة يده بعد ارتطامها بكاحله ليحصل على الانذار الثاني ويطرد ويسجل فيرنر بعدها هدفه الثاني من ركلة جزاء.

وجعل أبراهام النتيجة 3-صفر بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني بتسديدة من مدى قريب بعد تمريرة متقنة من ريس جيمس. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 108,329

تعافي 99,874

وفيات 6,318

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ركلتا جزاء من فيرنر تقود تشيلسي للفوز 3-صفر على رين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.