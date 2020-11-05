ثنائية موراتا تقود يوفنتوس للفوز 4-1 في ملعب فرنسفاروش

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أحرز ألفارو موراتا هدفين ثم استفاد يوفنتوس من خطأين دفاعيين ليفوز 4-1 على مضيفه فرنسفاروش اليوم الأربعاء ويتعافى من الهزيمة أمام برشلونة الأسبوع الماضي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحول موراتا تمريرة خوان كوادرادو العرضية في المرمى بعد سبع دقائق وعزز من تقدم فريقه بعد تمريرة من كريستيانو رونالدو عند مرور ساعة من اللعب ليفرض يوفنتوس هيمنته باستاد بوشكاش أرينا.

وارتكب دينس ديبوش حارس فرنسفاروش خطأ ليجعل باولو ديبالا النتيجة 3-صفر قبل أن يهز لاشا ديفالي شباكه بالخطأ ليُكمل رباعية بطل إيطاليا.

وقلص فرانك بولي النتيجة للفريق المجري.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في المجموعة السابعة بست نقاط من ثلاث مباريات متأخرا بثلاث نقاط عن برشلونة الذي انتصر 2-1 على ضيفه دينامو كييف. ولدى فرنسفاروش نقطة واحدة مثل دينامو كييف. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 108,329

تعافي 99,874

وفيات 6,318

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