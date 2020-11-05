برشلونة يحقق فوزه الأوروبي الثالث بأداء غير مقنع أمام دينامو

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل ليونيل ميسي هدفا من ركلة جزاء للمباراة الثالثة على التوالي مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم خلال فوز غير مقنع 2-1 على ضيفه دينامو كييف المبتلى ليحقق انتصاره الثالث بالمسابقة اليوم الأربعاء.

ونفذ النجم الأرجنتيني، الذي سجل من علامة الجزاء أيضا خلال انتصارين على فرنسفاروش ويوفنتوس في المجموعة السابعة، الركلة في الدقيقة الخامسة بينما هز جيرار بيكي الشباك في الشوط الثاني بعد تمريرة عرضية متقنة من أنسو فاتي.

وعبر دينامو، الذي افتقد ستة لاعبين مصابين بكوفيد-19 كما أصيب خمسة من أفراد طاقمه بالفيروس، عن نفسه بشكل جدير بالاحترام وأهدر بعض الفرص للتعادل وألغي هدف له بعد ركلة ركنية بداعي أن الكرة انحرفت إلى خارج الملعب.

واستحق الزوار هدفا متأخرا في الدقيقة 75 عبر فيكتور تسيجانكوف بعد متابعة لكرة مرتدة من الحارس مارك-أندريه تير شتيجن عقب تسديدة بنجامين فربيتش. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 108,329

تعافي 99,874

وفيات 6,318

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