عصام الحضري: فرحة لاعبي الزمالك بالتأهل مبالغ فيها عكس الأهلي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، Yن فرحة لاعبي الزمالك بالتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا مبالغ فيها. وأوضخ حلال تصريحات عبر شاشة قناة النهار:طفرحة لاعبي الأهلي بالتأهل لنهائي دوري الأبطال كانت عادية كونهم تعودوا على هذا الأمر وعلى تحقيق الألقاب وبلوغ النهائيات«. وواصل: «العكس في الزمالك فالفريق بعيد عن الألقاب وهذا سر الفرحة المبالغة للاعبي عقب التأهل للنهائي». ويلتقي الأهلي بالزمالك في السابع والعشرين من نوفمبر الجاري على لقب دوري أبطال أفريقيا بملعب برج العرب بالاسكندرية. وأنهى الحضري تصريحاته قائلاً:«كمصري سعيد بتأهل الأهلي والزمالك ولكن كأهلاوي كنت أتمنى مواجهة الوداد، فوجود فريق غير مصري يخوض النهائي خارج ملعبه كان أمر سيعطي الأفضلية للفريق الأحمر». Advertisements الوضع في مصر

اصابات 108,329

تعافي 99,874

وفيات 6,318

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