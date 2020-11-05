شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم فايق بعد فوز الزمالك على الرجاء: أفريقيا تحت السيطرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الإعلامي إبراهيم فايق مقدم برنامج جمهور التالتة بالروح القتالية والإداء الرجولي الذي قدمه لاعبي الزمالك في مباراتهم أمام الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وفوزهم بثلاثة اهدفا مقابل هدف. وقال فايق بعد الفوز الكبير والأداء الخيالي للأبيض في الشوط الثاني وتحويل تأخره لفوز أن أفريقيا اصبحت الآن تحت السيطرة بعدما تأهل الزمالك قطب الكرة المصرية للمباراة النهائية لمواجهة الأهلي القطب الثاني للرياضة المصري في واقعة وحدث كبير للرياضة المصرية. وطالب فايق جمهور الزمالك بالفرحة والاحتفال بفريقهم الذي استحق احترام الجميع. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 108,329

تعافي 99,874

وفيات 6,318

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