شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة مغربية: الحكم السنغالي تعدى على لاعب الرجاء بالضرب ‏‏(فيديو)‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «لو 360» المغربية أن الحكم السنغالي ماجيتي نداي، قد تعدى بالضرب على قائد فريق الرجاء البيضاوي المغربي محسن متولي، بعد مطالبة الأخير بركلة جزاء أمام الزمالك.

وعرض الموقع المغربي مقطع فيديو خلال الشوط الأول من عمر مباراة الزمالك والرجاء ظهر فيه اندفاع الحكم السنغالي ضد محسن متولي ليسقط الأخير أرضاً متألماً من إصابة.

وعلق الموقع المغربي:«هذا أمراً لا تراه إلا في قارة أفريقيا فقط، وموقف نادر تكراره في الملاعب الكروية».

وخسر الرجاء بثلاثية على يد الزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليتأهل الفارس الأبيض لملاقاة الأهلي في المباراة النهائية للمسابقة.

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