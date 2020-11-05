شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم فايق: مصطفى محمد مهاجم مصر الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم الإعلامي إبراهيم فايق، مقدم برنامج «جمهور التالتة» التهنئة للاعبي الزمالك وجماهيره العظيمة، بعد الفوز على الرجاء والتأهل إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال «فايق» في مقدمه برنامجه اليوم أن مصطفى محمد أفضل مهاجم في مصر، وسيصبح مهاجم مصر الأول، وهو قادر على اعادة أمجاد حسام حسن ومتعب واحمد حسام ميدو وقادر على أن يكون حسام حسن الثاني.

وأبدى «فايق» اندهاشه ممن ينتقدون مصطفى محمد وكأنه لا يشاهدون كرة القدم التي يقدمها مهاجم مصر الأول مصطفى محمد.

وقال من شاهد هدف مصطفي محمد اليوم في مرمي الرجاء عليه أن يعترف أن مصطفى محمد مهاجم مصر الأول.