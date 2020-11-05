شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد: مدحت عبدالهادي أول من رشحني للفريق الأول بالزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مصطفى محمد مهاجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك الشكر لجماهير النادي بعد الدعم الكبير الذي قدموه للاعبين والجهاز الفني حتى التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا عقب التغلب على الرجاء المغربي.

وأضاف مصطفى محمد في تصريحات عقب اللقاء، أن المشوار لم ينته بعد، فمازالت هناك مباراة مهمة على تحقيق حلم الجماهير بالفوز باللقب، وهى مسؤولية كبيرة عليه وكل زملائه، موجها الشكر لمدحت عبدالهادي مدرب الفريق وذلك على دعمه له خصوصا أنه أول من رشحه للتصعيد للفريق الأول عام ٢٠١٤

وفاز الزمالك على فريق الرجاء في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا بثلاثة أهداف لهدف على استاد القاهرة، سجلها فرجاني ساسي مصطفى محمد «هدفين» ليواجه الأهلي في نهائي البطولة يوم 27 نوفمبر الحالي.