شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي: الوزارة تقف خلف الزمالك وهدفي طمأنه الجماهير البيضاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن إصرار الحكومة المصرية على عودة جميع المنافسات الرسمية لكرة القدم وخاصة الدورى الممتاز كان لها الأثر الأهم والفضل الكبير في ظهور الأندية المصرية بهذا الشكل المشرف وبهذا الأداء والنتائج غير المسبوقة في تاريخ البطولة الأفريقية، سواء بتحقيق الفوز خارج وداخل الأرض أو من خلال النهائى المصرى للبطولة الأفريقية.

وأشار وزير الرياضة إلى أنه كان حريصا على توجيه رسائل مستمرة للتأكيد على وقوف الوزارة خلف نادى الزمالك خلال مباراته الهامة والمرتقبة مع نظيره المغربي فريق الرجاء، وذلك للاطمئنان على الفريق ولطمأنة جماهير النادى.

وشهد وزير الرياضة من قبل مباراة النادى الأهلى مع الوداد المغربي والتى أقيمت على استاد القاهرة الدولى وانتهت بفوزه وصعوده إلى المباراة النهائية وشهد اليوم مباراة نادى الزمالك مع الرجاء وتحقيقه الفوز والصعود إلى المباراة النهائية في نهائى مصرى للبطولة الإفريقية.