شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف: جمهور الزمالك تحمل ما لا يتحمله بشر فكانت المكافأة من الله والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والقائم بأعمال أمين الصندوق، أن الفوز الكبير الذي حققه الزمالك اليوم على نظيره الرجاء المغربي هو عدالة السماء تحققت على أرض استاد القاهرة
وقال «يوسف» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «ربنا سبحانه مبيتعاندش بعدما تآمر الجميع على الفريق في جميع الاتجاهات، لكن اللاعبين ومجلس الإدارة والجمهور الأبيض تحمل ما لا يتحمله بشر فكانت المكافأة من الله».
وأكد تيجانا أن الزمالك يمتلك أفضل جمهور في الكون، وأهدى له الفوز والتأهل للنهائي الأفريقي.
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