شكرا لقرائتكم عضو الزمالك يكشف أسباب تراجع المستوى أمام الرجاء بالشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، جماهير الفريق بالفوز على الرجاء والصعود لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال زادة خلال تصريحات تليفزيونية: " الزمالك كان يعاني من بعض التحجيم في الشوط الأول أمام الرجاء، وهدف التعادل جاء مبكرا ما ساعد الفريق على تحسن مستوى الزمالك في الشوط الثاني".

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وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة الرجاء كالتالي: حراسة المرمى: محمد أبو جبل، والدفاع: أحمد عيد، ومحمود علاء، ومحمود حمدي "الونش"، وعبد الله جمعة، وفي الوسط: طارق حامد، وإسلام جابر، فرجاني ساسي، وأحمد سيد زيزو، وأشرف بنشرقي، والهجوم: مصطفى محمد.

وجاء تشكيل الرجاء في مباراة اليوم على النحو الآتي: حراسة المرمى: محمد بوعميرة، وخط الدفاع: فابريس نجاه، سند الورفلي، بدر بانون – عبد الإله مذكور، وفي الوسط: عمر العرجون، زكرياء الوردي، سفيان رحيمي، عبدالإله الحافيظي، محسن متولي، وخط الهجوم: بين مالانجو.