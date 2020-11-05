شكرا لقرائتكم الحضري: فرحة الأهلى ببلوغ النهائى الأفريقي "عادية" عكس الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، أن فرحة لاعبي الزمالك بالتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا مبالغ فيها وذلك بعد الفوز على الرجاء المغربي 4 – 1 بمجموع مباراتى الذهاب والعودة.

قال الحضري خلال تصريحات تلفزيونية:" فرحة لاعبي الأهلي بالتأهل لنهائي دوري الأبطال كانت عادية كونهم تعودوا على هذا الأمر وعلى تحقيق الألقاب وبلوغ النهائيات العكس في الزمالك فالفريق بعيد عن الألقاب وهذا سر الفرحة المبالغة للاعبي عقب التأهل للنهائي".

واختتم الحضري تصريحاته قائلاً:"كمصري سعيد بتأهل الأهلي والزمالك ولكن كأهلاوي كنت أتمنى مواجهة الرجاء، فوجود فريق غير مصري يخوض النهائي خارج ملعبه كان أمر سيعطي الأفضلية للفريق الأحمر".

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وتغلب الزمالك على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى، في إياب الدور قبل النهائي لدورى أبطال أفريقيا، وتقدم مالانجو للرجاء المغربى وأدرك فرجانى ساسى التعادل للزمالك ثم نجح مصطفى محمد فى خطف هدف الفوز للزمالك وعزز مصطفى محمد فوز الزمالك بهدف ثانى له وثالث لفريقه، كان لقاء الذهاب الذى جمع الفريقين فى الدار البيضاء قد انتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله أشرف بن شرقى، وبذلك يتأهل الزمالك إلى المباراة النهائية لملاقاة الأهلى يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى على ستاد برج العرب بعد نجاح الأهلى فى إقصاء الوداد المغربى بدور نصف النهائى.