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جدة - عمرو شويل موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020



يقام نهائي دوري أبطال افريقيا بين الأهلي والفائز من مباراة الليلة بين الزمالك والرجاء المغربي في التاسعة مساء يوم 27 من نوفمبر الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية.

باتشيكو يستقر على الدفع بأحمد عيد في الجبهة اليمنى



قرر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، على قيادة الصاعد أحمد عيد للجبهة اليمنى فى مواجهة الرجاء المغربى، فى المباراة المقرر انطلاقها فى التاسعة من مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولى، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، والتى يسعى خلالها الأبيض لتحقيق الفوز للتأهل للنهائى الإفريقى بعدما انتهت مباراة الذهاب التى أقيمت على ملعب محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأبيض بهدف دون رد، أحرزه أشرف بن شرقى، جناح الأبيض.

وفاضل باتشيكو، بين الثنائى أحمد عيد وحازم إمام، لقيادة الجبهة اليمنى قبل أن يستقر فى النهاية، على الدفع بأحمد عيد فى التشكيل الأساسى خاصة لجاهزيته بصورة أكبر بعدما قاد الجبهة اليمنى فى الفترة الأخيرة نظرا لغياب حازم إمام بسبب إصابة العضلة الأمامية واستقر المدرب البرتغالى على الاستمرار فى الاعتماد على الظهير الصاعد بدلا من حازم إمام فى لقاء الرجاء رغم التعافى الأخير من الإصابة.

طبيب الأهلي يعلن جاهزية رامي ربيعة لنهائي دوري أبطال أفريقيا



أعلن الجهاز الطبي للأهلي جاهزية رامي ربيعة مدافع الفريق لنهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري أمام الفائز من مباراة الزمالك والرجاء المغربي المقرر لها التاسعة من مساء اليوم ،الأربعاء، بإستاد القاهرة ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا علماً بأن لقاء الذهاب بالمغرب كان قد إنتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف.

وعانى رامى ربيعة من إصابة قوية في العضلة الخلفية حرمته من مبارايات الفريق الأخيرة محلياً وأفريقياً وخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور خالد محمود.

وبات مدافع الأهلي جاهزاً للمشاركة في نهائي أفريقيا حسب تأكيدات الجهاز الطبي للفريق وهو ما أثار إرتياح الجهاز الفني للفريق خاصة في ظل الإصابات المُتتالية التى يعاني منها مدافعو الفريق.

من ناحية آخرى ، حدد الجهاز الطبى بالأهلى بقيادة الدكتور خالد محمود أول يناير المقبل موعد بدء محمد محمود لاعب الفريق خوض تدريبات في الملعب بعد الإنتهاء من البرنامج العلاجي الذي يؤديه اللاعب حالياً للتعافى من جراحة غضروف الركبة التى أجراها منتصف أكتوبر الماضي ، وفتح الجهاز الطبي للأهلي خط إتصالات مع الدكتور أحمد عبد العزيز أخصائى جراحات العظام لتحديد برنامج علاج اللاعب الفترة المقبلة بعدما خضع لجراحة في غضروف الركبة الشهر الماضى تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز.

حسام البدري يقرر تأجيل ضم لاعبى الزمالك لمنتخب مصر إلى السبت



قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري منح لاعبي الزمالك الدوليين راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب مباراتهم أمام الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا ، على أن ينتظمو في معسكر المنتخب يوم السبت المقبل استعدادًا لمباراتي توجو يومي 14 و 17 نوفمبر الجاري في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2020 بالكاميرون ، من أجل إراحة لاعبي الزمالك بسبب تلاحم الموسم وعدم حصولهم على أي راحة أسوة بلاعبي الأهلي و بيراميدز المتواجدين في المعسكر.

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يتواجد في معسكر المنتخب الأول حتى الآن13 لاعباً هم مهدي سليمان (بيراميدز )ومحمد بسام (طلائع الجيش )و عبدالله السعيد وعلي جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي واحمد توفيق ورمضان صبحي (بيراميدز )ومحمد شريف (إنبي) وحسام حسن واحمد ابوالفتوح (سموحة ) طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب )وأكرم توفيق (الجونة) ، على أن ينضم اليوم سداسي الأهلي وهم : محمد الشناوي و محمد هاني و أيمن أشرف و عمرو السولية و حمدي فتحي و محمد مجدي أفشة " الأهلي".

تسود حالة من القلق الشديد على الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري، بسبب اضطرار الفراعنة للتدريب علي أحد ملاعب النجيل الصناعي في توجو يوم 15 نوفمبر الجاري قبل مواجهة المنتخبين يوم 17 من نفس الشهر بالعاصمة لومي، واضطر المنتخب للموافقة علي ملعب الترتان نظرًا لسوء أرضية الملاعب في توجو بما فيها ملعب المباراة وهو ما يهدد اللاعبين بالإصابات لذا فضل الجهاز الفني التدريب علي ملعب الترتان يوم ١٥ نوفمبر علي أن يكون المران الرئيسي والأخير يوم 16 على ملعب المباراة .

خاض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري، مرانه الأول أمس الثلاثاء خلال معسكره المفتوح باستاد بترسبورت بالتجمع الخامس استعدادًا لمواجهة منتخب توجو ذهابًا وايابًا يومي 14 و17 ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

أحمد عبدالله والعطار ممثلان عن الجبلاية بموقعة الحسم



يحضر أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ووليد العطار المدير التنفيذي للجبلاية ، مباراة الزمالك والرجاء المقرر لها التاسعة من مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولى، التى ستجمع الفريقان فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، والتى يسعى خلالها الأبيض لتحقيق الفوز للتأهل للنهائى الإفريقى بعدما انتهت مباراة الذهاب التى أقيمت على ملعب محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأبيض بهدف دون رد، أحرزه أشرف بن شرقى، جناح الأبيض.

ويأتى تشكيل الزمالك المتوقع كالتالى:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وإسلام جابر وأمامهما أحمد زيزو وفرجانى ساسى وأشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويشهد تشكيل الزمالك عودة الثلاثى حازم إمام ومحمود علاء وفرجانى ساسى بعد غيابهم عن لقاء الذهاب بسبب الإصابات المختلفة حيث عانى حازم إمام ومحمود علاء من إصابات عضلية بينما كان يعانى فرجانى ساسى من الإصابة بفيروس كورونا، ومنح البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، تعليمات خاصة لفرجانى ساسى بأهمية لعب دور المهاجم الوهمى والاختراق من العمق حيث خصص له باتشيكو تدريبات على المرمى.