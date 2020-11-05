شكرا لقرائتكم طارق السيد: "الزمالك خد الفرق الكبيرة في أفريقيا غسيل ومكواه" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق السيد نجم الزمالك السابق، أن استبعاد مروان محسن مهاجم الأهلي من معسكر المنتخب الوطني الحالي، أمر غير منطقي خصوصا بعد استعادته ذاكرة التهديف مع فريقه.

وأضاف السيد في تصريحات تليفزيونية:" نفس الأمر بالنسبة لغياب أحمد فتحي عن قائمة المنتخب الوطني المقبلة خصوصا لما يتمتع به من خبرات".

وعن زيزو لاعب الزمالك قال طارق السيد: هل زيزو ممكن أن يستبعده الجهاز للفني للمنتخب بعد هذا المستوى، أعتقد أنه أمر ضعب للغاية وآراه عنصرا مؤثرا بصفوف المنتخب الوطني".

وأكد لاعب الزمالك السابق، أن باتشيكو غير طريقة لعب الزمالك في الشوط الأول إلى 4/3/3 رغم أن الفريق واجه الرجاء في الذهاب بطريقة 4/2/3/1 وفاز بالمباراة، موضحا أن منطقة صناعة اللعب أو مركز 10 كانت فارغة تمامًا في أوقات كثيرة من الشوط الأول.

وتابع أن فرجاني ساسي لا يجيد في دور لاعب الوسط المدافع والمساند في نفس الوقت وفي الشوط الثاني كان رائع للاعبين.

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واتم ان الشوط التاني فرجاني ساسي تحرر والوضع اختلف كثيرا والزمالك كان رائع في الشوط الثاني.

وأكمل نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض تفوق على الفرق الكبيرة في أفريقيا هذا الموسم، سواء الترجي أو الرجاء المغربي والأهلي أيضًا، مشيرًا إلى أن الجيل الحالي يذكره بجيل 2002 الذي حصد آخر بطولة لدوري الابطال حققها الزمالك.

وزاد: "الزمالك خد كل الفرق الكبيرة في أفريقيا غسيل ومكواه"، موضحًا أن ذلك جعله يربط الجيل الحالي بجيل 2002 عندما هزم الترجي والرجاء ومازيمبي وآسيك أبيدجان.

وتابع أن الزمالك أصبح يجيد لعب مثل هذه المباريات ويعرف كيف يتفوق خلالها على المنافسين وهو أمر جيد.