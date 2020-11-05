شكرا لقرائتكم حمادة أنور: الزمالك يملك لاعبين لديهم شخصية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة الزمالك، أن مواجهة الزمالك والأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمر رائع.

وقال أنور خلال في تصريحات تليفزيونية: "المباراة، احتسبت 3-1 لصالح الزمالك"

وأضاف: "الشوط الأول لم يكن سيئا، لكن باتشيكو كان يسعى للحفاظ على الفوز في لقاء الذهاب، وبعد تقدم الرجاء قرر تعديل طريقة اللعب".

وتابع: "الزمالك يملك لاعبين لديهم شخصية وهو ما ساعد باتشيكو على اداء مهمته بشكل جيد الفترة الأخيرة".

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وأكد عضو مجلس إدارة الزمالك، أن أهداف الفريق كانت رائعة، قائلا: "أهداف الزمالك كانت رائعة ووضح على اللاعبين الهدوء أثناء التسجيل وظهر ذلك حتى في هدف بن شرقي الملغي".

وأكمل: "لاعبو الزمالك ظهروا بشكل جيد من الناحية البدنية، البعض يتحدث عن تأخر باتشيكو في التبديلات لكن هو أكثر دراية بحالة اللاعبين".

وأتم: "أتمنى أن يكون النهائي يليق باسم الزمالك والكرة المصرية بشكل عام".