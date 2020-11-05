شكرا لقرائتكم حمادة أنور: لاعبو الزمالك كانوا رجالا واستحقوا الفوز على الرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك سعادته بالفوز العريض الذي حققه الفريق الكروي الأول على حساب الرجاء المغربي وتأهل القلعة البيضاء الى نهائي البطولة أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي.

وقال حمادة أنور في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2 أن الشوط الأول للمباراة الفريق لم يكن سيئاً للغاية بل كان يلعب بنفس الطريقة التي خاض بها الشوط الثاني من المباراة الأولى في الذهاب ما وضع في الاعتبار غياب يوسف أوباما أربك حسابات المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو ودفعه لتعديل طريقة اللعب.

أضاف حمادة أنور ان كل لاعبي الزمالك كانوا رجالا يستحقون التقدير وعلى رأسهم الثنائي فرجاني ساسي العائد للمشاركة بعد الإصابة من فيروس كورونا وكان متألقاً بشكل كبير ومصطفى محمد الذي أراه أفضل مهاجم في مصر حالياً وجميع اللاعبين.

وأوضح حمادة أنور أن الزمالك استحق الفوز لأن المدرب تعامل بعد تلقى شباكنا هدف بشكل مختلف دفعنا للتسجيل 3 مرات بشكل متتالي.

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وأشار حمادة أنور الى أن الرجاء البيضاوي لم يستغل الاستحواذ الذي حصل عليه في الشوط الأول ولم يصل الى مرمى أبو جبل وهو ما يعكس أن الزمالك كان يسير بالمباراة بالطريقة التي رسمها باتشيكو لولا الهدف الذي جاء ببداية الشوط الثاني.

وتأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بنتيجة 2 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى، ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

من المقرر، أن تُقام مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الأهلى والزمالك، فى التاسعة من مساء يوم الجمعة الموافق 27 من شهر نوفمبر الجارى، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، حيث سيكون النهائى هو الأول فى تاريخ البطولة الذى سيجمع بين الأهلى والزمالك فى تاريخهما ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث التقى الفريقين من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال إفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخرتين فى نسخة 2013.