شكرا لقرائتكم أمير عزمي: الزمالك يملك أفضلية عن الأهلي في نهائي إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ثمن أمير عزمي مجاهد مدرب ونجم الزمالك السابق، تأهل الأهلي والزمالك لنهائي دوري أبطال أفريقيا موضحا أن هذا الحدث فخر للكرة المصرية.

وقال أمير عزمي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم سبورتس، مع شوبير، في الساعات الأولى صباح اليوم الخميس، قائلا: "مباراة الزمالك والرجاء كانت صعبة على الفريق الأبيض حتى الدقيقة 60، ولكنه نجح في تدارك النتيجة والأداء، ومباراة النهائي ستكون صعبة على الفريقين رغم الأفضلية النسبية للزمالك على الأهلي في بعض المراكز".

وأضاف أمير عزمي: " فرقة الزمالك قوية للغاية، وبعض اللاعبين ظهروا بمستويات رائعة، مصطفى محمد وساسي مميزين للغاية، كما أن أوباما الذي غاب عن مباراة اليوم لاعب مهم ومن الممكن أن يكون خليفة عبد الله السعيد في مركزه".

وتابع مدرب الزمالك السابق: "كارتيرون أول من وظف إسلام جابر كلاعب ارتكاز، واللاعب يؤدي هذا الدور بشكل مثالي، أعتقد أن انضمام اسلام للمنتخب حتى ولو لدقائق كسر لديه الرهبة".

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وتغنى أمير عزمي بخط دفاع الزمالك قائلا: "الونش من أفضل المدافعين في مصر حالياً ويستحق التواجد في المنتخب، اللاب كان لديه رشح في الركبة، لكنه تعافى وأدى بشكل مميز للغاية".

وعلق أمير عزمي على شارة القيادة في المنتخب قائلا: "شارة القيادة في مصر بالأقدمية هذا ما وجدنا عليه نظام الكرة هنا، في الخارج الكابتن يتم باختيار الفريق ومشاركة الجهاز الفني، صلاح واجهة مشرفة ويستحق الشارة بكل تأكيد، لكن من الصعب حل هذه الأزمة".