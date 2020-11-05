شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: المجلس قالى اقفل علي الفرقة وساسى كان مهدد بالغياب أمام الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، عن سعاته بتأهل فريقه إلى نهائي دورى أبطال أفريقيا بعد التغلب على الرجاء المغربى بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف بمجموع مباراتى الذهاب والعودة.

أكد أمير مرتضى في تصريحات تلفزيونية أن مواجهة الرجاء لم تكن ظروفها عادية خاصة أن المباراة أٌجلت أكثر من مرة موضحا أن ثقته في لاعبي الفريق الأبيض كانت كبيرة للوصول للنهائى الأفريقي لا سيما أنهم يجيدو اللعب في المباريات الكبيرة.

قال المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك إنه كان يعلم أن فريق الرجاء المغربي ليس لديه ما يخسره لافتا إلى أن لاعبي الفريق الأبيض تحدثوا مع بعضها البعض بين الشوطين ووعدوا انفسهم بمعالجة أخطاء الشوط الأول.

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واتهم أمير مرتضى منصور، اللجنة الطبية بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم بالتعسف ضد فريقه قائلا :" رئيس اللجنة الطبية تحدث مع طبيب الزمالك وأحمد زاهر بطريقة غير لائقة، وكان فيه مضايقات وضغط وكنا عاملين حسابنا على كل هذه الأشياء، وفرجانى ساسى كان مهددا بالغياب عن مباراة الرجاء بسبب تحليلات مفاجئة طلبتها اللجنة الطبية بالكاف".

اختتم أمير مرتضى:" الجهاز الطبى قام بدورا كبيرا لتجهيز اللاعبين المصابين ولم نكسب البطولة وهدفنا الحصول على اللقب ونحن نحترم أى فريق يصل للنهائى ومواجهة الأهلى يجعل الدافع أكبر ومجلس الإدارة قالى اقفل على الفرقة".

وتغلب الزمالك على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى، في إياب الدور قبل النهائي لدورى أبطال أفريقيا، وتقدم مالانجو للرجاء المغربى وأدرك فرجانى ساسى التعادل للزمالك ثم نجح مصطفى محمد فى خطف هدف الفوز للزمالك وعزز مصطفى محمد فوز الزمالك بهدف ثانى له وثالث لفريقه، كان لقاء الذهاب الذى جمع الفريقين فى الدار البيضاء قد انتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله أشرف بن شرقى، وبذلك يتأهل الزمالك إلى المباراة النهائية لملاقاة الأهلى يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى على ستاد برج العرب بعد نجاح الأهلى فى إقصاء الوداد المغربى بدور نصف النهائى.