شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل عقب تأهل الزمالك للنهائى: هذا من فضل ربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الزمالك الجمهور الأبيض ومجلس إدارة النادى عقب التأهيل للمباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وعلق عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا:" الحمدلله هذا من فضل ربى مبروك لجمهور الزمالك العظيم " .

تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الأربعاء، على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.

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سبق وأن تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.