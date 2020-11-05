شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور: غياب أوباما أربكنا أمام الرجاء.. واستحقينا التأهل لنهائى إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، عن سعادته بالفوز العريض الذى حققه الفريق الكروى الأول على حساب الرجاء المغربى وتأهل القلعة البيضاء إلى نهائى البطولة أمام الأهلى. وقال فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2، أن الشوط الأول للمباراة الفريق لم يكن سيئاً للغاية بل كان يلعب بنفس الطريقة التى خاض بها الشوط الثانى من المباراة الأولى فى الذهاب ما وضع فى الاعتبار غياب يوسف أوباما أربك حسابات المدير الفنى البرتغالى جايمى باتشيكو ودفعه لتعديل طريقة اللعب.

أضاف حمادة أنور، أن كل لاعبى الزمالك كانوا رجالا يستحقون التقدير وعلى رأسهم الثنائى فرجانى ساسى العائد للمشاركة بعد الإصابة من فيروس كورونا وكان متألقاً بشكل كبير ومصطفى محمد الذى أراه أفضل مهاجم فى مصر حالياً وجميع اللاعبين.

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وأوضح حمادة أنور، أن الزمالك أستحق الفوز لأن المدرب تعامل بعد تلقى شباكنا هدف بشكل مختلف دفعنا للتسجيل 3 مرات بشكل متتالى، مشيرا إلى أن الرجاء البيضاوى لم يستغل الاستحواذ الذى حصل عليه فى الشوط الأول، ولم يصل إلى مرمى أبو جبل وهو ما يعكس أن الزمالك كان يسير بالمباراة بالطريقة التى رسمها باتشيكو لولا الهدف الذى جاء ببداية الشوط الثانى.

وتأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء يوم الأربعاء، على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.

سبق وأن تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين، حيث من المقرر، أن تُقام مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الأهلى والزمالك، فى التاسعة من مساء يوم الجمعة الموافق 27 من شهر نوفمبر الجارى، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.