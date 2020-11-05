هشام يكن: تأهل الأهلى والزمالك يدعو للفخر ومصطفى محمد أفضل مهاجم فى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكابتن هشام يكن نجم دفاع نادى الزمالك والمنتخب الوطني السابق، إن تأهل الأهلي والزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا، أمر يدعو للفخر للكرة المصرية بشكل عام.

وأضاف يكن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل على قناة "cbc"، أن المباراة انتهت بنتيجة 3-1، بعدما ألغي الهدف الرابع بداعٍ التسلل، مشيرًا إلى الزمالك كان مضطرًا للعب بهذه الطريقة للحفاظ على الفوز في مباراة الإياب، لذلك ظهر بآداء يبدو متراجعًا في الشوط الأول.

وأشار أن مصطفى محمد أفضل مهاجم في مصر وحسام البدري أخطاء في تعليقاته عليه، مشيرا أن فريق الرخاء المغربي استغل تأجيل مباراة الإياب في تجهيز لاعيبه وظهر ذلك في الشوط الأول.

وتابع أن باتشيكو كان يسعى للحفاظ على الفوز في لقاء الذهاب لكن بعد تقدم الرجاء قرر تعديل طريقة اللعب، مشيرًا إلى أن أهداف الزمالك في المباراة كانت رائعة للغاية ولم تسجل بعشوائية، خاصة وأن لاعبى سيطر عليهم حالة من الهدوء أثناء التسجيل وظهر ذلك في هدف فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي الملغي.

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واستكمل حديثه أن مباراة نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك مهمة للطرفين، وستكون مباراة اللاعبين وليست المدربين، لا سيما وأن كل لاعب في الفريقين يسعى لكتابة وتسجيل إسمه في تاريخ ناديه، متمنيًا خروج المباراة بالشكل الذي يليق بالكرة المصرية.

وفى نفس السياق، تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الأربعاء، على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بنتيجة 2 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى، ويستعرض ”الخليج 365” أبرز ما شهدته مباراة الزمالك والرجاء فى مباراة اليوم.

أنقذ التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، فريقه من المفاجآت غير السارة التى كانت من الممكن أن تُغيير سيناريوهات المباراة، بعدما أدرك هدف التعادل للأبيض، فى الدقيقة 61 من زمن المباراة، ليُعيد التقدم لفريقه بعدما سجل مالانجو هدف الرجاء الأول فى الدقيقة 47 من زمن المباراة، هدف فرجانى ساسى هو الأول له مع الزمالك هذا الموسم فى بطولة دورى أبطال إفريقيا، بعدما شارك مع فريقه فى 11 مباراة حتى الآن.

على الرغم من أداء الزمالك المتواضع فى الشوط الأول من المباراة، إلا أنه نجح فى الخروج من المباراة مُحققًا فوزًا غالى على أرضه، بعدما أحرز هدفى الأبيض الثانى والثالث فى الدقيقتين 85 و88، ليكون بمثابة رصاصتى الرحمة لأبناء وجماهير ميت عقبة وتأكيد التأهل إلى النهائى الإفريقى الذى يسعى الأبيض للمنافسة على لقبه والتتويج بدورى أبطال إفريقيا للمرة السادسة فى تاريخه وسجل مصطفى محمد 8 أهداف للزمالك فى دورى أبطال إفريقيا بعدما شارك فى 12 مباراة هذا الموسم.