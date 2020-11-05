شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تاريخ مواجهات الأهلى والزمالك فى دورى أبطال إفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3/1 ، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الأربعاء، على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.

سبق وأن تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

من المقرر، أن تُقام مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الأهلى والزمالك، فى التاسعة من مساء يوم الجمعة الموافق 27 من شهر نوفمبر الجارى، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، حيث سيكون النهائى هو الأول فى تاريخ البطولة الذى سيجمع بين الأهلى والزمالك فى تاريخهما ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

بهذه النتيجة يكون الزمالك قد تأهل إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا للمرة الثامنة فى تاريخه، حيث سبق وأن حصد اللقب 5 مرات من قبل أعوام : "1984، 1986، 1993، 1996، 2002"، فيما أخفق مرتين ليصبح وصيفًا للبطولة عامى: "1994، 2016"، بينما سيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 8 الذى يتأهل له.

أما الأهلى فسيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 13 الذى يتأهل له فى تاريخه، حيث سبق وأن حصد بطولة دورى أبطال إفريقيا 8 مرات من قبل أعوام: "1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013"، وأخفق 4 مرات فى تحقيق اللقب وخرج وصيفًا أعوام: "1983، 2007، 2017، 2018"، بينما سيكون هذا النهائى هو رقم 13 الذى يتأهل له، ويستعرض ”الخليج 365” فى التقرير التالى مواجهات الأهلى والزمالك فى بطولة دورى أبطال إفريقيا عبر تاريخهما..

- نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا 2005

بداية لقاءات القطبين فى دورى أبطال إفريقيا كانت عام 2005، عندما التقى الفريقين سويًا فى دور نصف النهائى، وفاز الأهلى فى مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، حيث أحرز أهداف الأحمر عماد متعب ومحمد بركات، فيما أحرز حازم إمام هدف الأبيض الوحيد.

فيما فاز الأهلى ايضًا فى مباراة العودة بهدفين دون رد، أحرزهما محمد بركات.

- ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا 2008

التقى الفريقان مجددًا فى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا عام 2008، فاز الأهلى على الزمالك وقتها بهدفين سجلهما الأنجولى أمادو فلافيو وأحمد حسن، مقابل هدف واحد سجله جمال حمزة، فى المباراة التى جمعتهما يوم 20 يوليو، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات من منافسات البطولة.

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ثم التقى القطبين مجددًا فى الجولة الخامسة، فى المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابى 2/2، وسجل هدفى الزمالك جمال حمزة وأجوجو، فيما جاء هدفى الأهلى عن طريق أمادو فلافيو، ومحمد أبوتريكة.

- ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا 2012

فى نسخة دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2012، سجل محمد أبوتريكة هدفًا فى الدقيقة 79، ليقود الأحمر لتحقيق الفوز على غريمه التقليدى الزمالك بهدف دون مقابل، فى المباراة التى جمعتهما يوم 22 يوليو، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.

وفى الجولة السادسة، تعادل قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك بهدف لكل منهما، بالمباراة التى جمعتهما يوم 16 سبتمبر 2012، وسجل للأهلى محمد بركات، بينما سجل محمد إبراهيم هدف الزمالك.

- ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا 2013

ثم أوقعت قرعة دور المجموعات لنسخة 2013 من دورى أبطال أفريقيا، قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك فى مواجهة جديدة، حيث تعادل الفريقان بهدف لكل منهما فى المواجهة الأولى، وسجل هدفي الأهلى والزمالك محمد أبوتريكة وأحمد جعفر.

وأخيرًا حقق الأهلى فوزًا كبيرًا على الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدفين، حيث سجل أهداف الأهلى وليد سليمان وأحمد عبد الظاهر، ومحمد أبوتريكة، وأحمد فتحى، بينما جاء هدفا الزمالك عن طريق عمر جابر وأحمد حسن.