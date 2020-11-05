أمير مرتضى: مواجهة الأهلي في النهائي دافع لنا.. وكان هناك تعسف من الكاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، إن الفريق لعب في أجواء بعيدة عن كرة القدم أمام الرجاء المغربي، مشيراً إلى أن مواجهة النادي الأهلي تعطي فريق القلعة البيضاء دافع أكبر للعمل بجهد.

وحسم الزمالك مباراتي الذهاب والعودة بنتيجة 4-1، في مجموع المباراتين، بعدما كان قد فاز في لقاء الذهاب بهدف نظيف على الرجاء في عقر داره.

وأضاف أمير مرتضى في تصريحات لبرنامج "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار": "لعبنا في أجواء بعيدة عن كرة القدم بسبب تأجيل المباراة أكثر من مرة، لكن ثقتي بلاعبي الزمالك لم تهتز لأي لحظة خلال المباراة".

وتابع: "لاعبي الزمالك يمتلكون شخصية كبيرة ويعلمون جيدًا كيف يلعبون تلك المباريات أمام الفرق الكبيرة، وكنت أعلم أن هناك سيناريو محرج سيحدث لأن فريق الرجاء ليس لديه ما يخسره، ولقد تحدثوا سويًا بين الشوطين لتحسين المستوي بعد الأداء السئ الذي قدموه في رأيهم بالشوط الأول".

وأضاف: "هذه هي المباراة الخامسة أو السادسة لباتشيكو، وبالطبع لم يستطع أن يضع كل فكره وبصمته واضحة، ولكن شخصية اللاعبين هي من حسمت اللقاء".

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وأكمل: "كان هناك تعسُّف عجيب من اللجنة الطبية بالاتحاد الافريقي والتي طلبت تحاليل لفرجاني ساسي قبل بداية مباراة الرجاء بـ3 ساعات فقط".

وواصل أمير مرتضى: "فرجاني ساسي كان مُهدداً بالغياب عن مباراة الرجاء بسبب تحليلات مفاجأة طلبتها اللجنة الطبية بالاتحاد الافريقي دون أي سبب مُقنع في ليلة المباراة".

وقال: "تحدثنا مع اللاعبين المعرضين للإيقاف، وقلنا لهم أننا نحتاج للوصول إلى نهائي الأبطال وهم معنا، ولم نكن نريد أن نخسر أحد".

وأضاف: "أشكر الجهاز الطبي بالزمالك الذي بذل مجهود مُضاعف لتأهيل اللاعبين المصابين قبل مباراة الرجاء، والجهاز الإداري قدم كل شيء والجهاز الفني أيضاً".

واختتم المشرف على الكرة بنادي الزمالك: "لم نُحقق أي شئ بعد، وهدفنا هو الفوز بالبطولة الافريقية ونحترم جميع الفرق، ومواجهة الأهلي تعطينا دافع أكبر للعمل بجهد كبير والتحضير لمباراة يوم 27 نوفمبر".

واستطاع الزمالك أن يضرب موعدًا مع جاره الأهلي في نهائي البطولة المقرر 27 نوفمبر الجاري.