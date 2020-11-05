تقرير بالفيديو.. "كلمة السر" في عودة مصابي الزمالك بقوة قبل مواجهة الرجاء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

نجح الزمالك في التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تجاوز الرجاء المغربي في نصف النهائي، وسط عودة مميزة لعدد من المصابين، قدموا أداء قوي خلال 90 دقيقة أمام الفريق المغربي.

وفاز الزمالك بملعب استاد القاهرة الدولي 3-1 أمام الرجاء في إياب نصف النهائي، وكان قد فاز في الذهاب 1-0.

وشهد تشكيل الزمالك مشاركة الثلاثي محمود حمدي "الونش" ومحمود علاء وعبدالله جمعة، وكذلك استعادة حازم إمام والذي تواجد على مقاعد البدلاء بعد معاناتهم من إصابات مختلفة.

وعلم الخليج 365 أن الزمالك استعان الطبيب بجهود علاء شاكر اخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي السابق لمنتخب مصر، خلال الفترة السابقة من أجل تأهيل جميع المصابين واستعادتهم قبل مباراة الرجاء المغربي.

وكان موقف محمود علاء من المباراة غامضاً قبل التأجيل وكذلك فرجاني ساسي الذي أصيب بكورونا، وبعد ذلك أصيب محمود حمدي "الونش" في الركبة أثناء مباراة الإسماعيلي، وأيضا عانى كلا من عبدالله جمعة وحازم إمام من الإصابة.

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وتُعد إصابة الونش هي الأصعب، نظراً لما أثير عن احتمالية اجراء اللاعب لعملية جراحية بسبب الإصابة في غضروف الركبة.

مرتضى منصور رئيس الزمالك سبق وألمح في أكثر من مداخلة بجملة "ليس كل ما يُعرف يقال" فيما يخص موقف الزمالك من تأجيل مباراة الرجاء مرتين بسبب إصابات كورونا في الفريق المغربي.

لعب الزمالك مباراة الذهاب يوم 18 من شهر أكتوبر، وكان من المفترض أن يلعب مباراة الإياب يوم 24 أكتوبر لكن المباراة تأجلت ليوم 1 نوفمبر، ثم بعد ذلك لتقام 4 نوفمبر.

يذكر أن نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك سيقام يوم 27 نوفمبر بملعب استاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية.