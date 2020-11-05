الخليج 365 يكشف.. سداسي الزمالك المنضم لمعسكر المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

أكد مصدر مسؤول أن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، استقر على ضم 6 أسماء لمعسكر الفراعنة الذي يستعد لمباراتي توجو.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر مباراتي توجو بالجولة الـ3 والجولة الـ4 للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون، يومي 14 و17 من شهر نوفمبر.

وصرح المصدر لـ"الخليج 365" بأن البدري استقر على ضم كلا من محمد أبوجبل، ومحمود علاء، ومحمود حمدي "الونش"، وطارق حامد، وأحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد لقائمة المنتخب.

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وتابع "من المقرر أن يخضع الثنائي محمود علاء والونش لفحوصات طبية للتأكد من سلامتهما، ومن المنتظر أن يعلن البدري خلال يوم الخميس قائمة المنضمين من الزمالك".

واختتم "كان هناك تفكير بشأن عبدالله جمعة، لكن البدري مقتنع باللاعب كجناح أيسر هجومي وليس مدافع أيسر، البعض نصحه بضم اللاعب، لكنه وجد أن لديه ما يكفيه بالقائمة في هذا المركز".

الجدير بالذكر، أن المعسكر المغلق سوف ينطلق يوم 9 نوفمبر بعد حضور اللاعبين المحترفين والإعلان عن القائمة النهائية للمنتخب.