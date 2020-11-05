عضو إدارة الزمالك: الجمهور يثق في اللاعبين.. وتفوقنا على الرجاء بدنياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد حماده أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن جمهور القلعة البيضاء يثق في اللاعبين وذلك بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس2" قال أنور :"جمهور الزمالك يثق في اللاعبين، والأهم أن بوصولنا إلى النهائي ستكون البطولة مصرية".

وبلغ الزمالك النهائي للمرة الأولى منذ عام 2016 بعد التغلب على الرجاء (3-1) في القاهرة وبهدف نظيف في الدار البيضاء في ذهاب وإياب نصف النهائي.

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وضرب الزمالك موعداً تاريخياً مع الأهلي في المباراة النهائية للبطولة، بعد أن تغلب الأحمر على الوداد ذهاباً وإياباً (5-1).

وأضاف عضو إدارة الزمالك :"الزمالك تفوق بدنياً على الرجاء المغربي خاصة في الشوط الثاني من المباراة، الفريق المغربي لم يشكل أي خطورة أثناء الاستحواذ على الكرة".

وأنهى عضو إدارة الزمالك قائلاً :"الهدف الذي سجله الرجاء جاء من كرة طائشة غيرت اتجاهها، لم تكن هناك خطورة بخلاف ذلك، باتشيكو أداء المباراة خططياً بطريقة جيدة".