باريس سان جيرمان يسقط بثنائية أمام لايبزيج بدوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

استفاق لايبزيج من صدمة خسارته الموجعة صفر / 5 أمام مضيفه مانشستر يونايتد في الجولة الماضية، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 / 1 على ضيفه سان جيرمان.

كان الفريق الفرنسي هو الباديء بالتسجيل عبر لاعبه الأرجنتيني المخضرم آنخيل دي ماريا في الدقيقة السادسة، قبل أن يهدر اللاعب ذاته ركلة جزاء في الدقيقة 16.

وتعادل لايبزيج في الدقيقة 42 عبر لاعبه كريستوفر نكونكو، ثم أضاف زميله إيميل فورسبيرج الهدف الثاني للفريق الألماني في الدقيقة 57 من ركلة جزاء.

وتضاعفت معاناة سان جيرمان في اللقاء، بعدما اضطر للعب بتسعة لاعبين عقب طرد إدريسا جاي وبريسنال كيمبيمبي في الدقيقتين 69 و90.