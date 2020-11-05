زادة: الزمالك حين يلعب كرة "يكسر الدنيا".. ومرتضى سيصدر مكافأة استثنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن فريقه حين يلعب كرة "يكسر الدنيا" ولكن الشوط الأول أمام الرجاء كان الفريق "مُتحجم" بقرار من الجهاز الفني ورؤية منه.

وأضاف زادة، خلال مداخلة ببرنامج الماتش على صدى البلد، :"نحمد الله أن الهدف الذي سكن شباك الزمالك جاء مبكراً فلعب الزمالك بعده كرة ولكن لو سُجل قبل نهاية المباراة بـ 3 أو 4 دقائق كنا سنلجأ لركلات الحظ وبعد الهدف ظهر المستوى الفني للزمالك كفرقة تلعب كرة بطريقة صحيح (متنفعش تقفل)".

Advertisements

وتابع عضو مجلس إدارة الزمالك:"نحمدالله أن الفريقين الذين وصلا للنهائي من بلدنا وسيلعبان داخل بلدنا والفريقين سيلعبا المباراة (مقفلين) ولن يغامر أي فريق وستكون مباراة صعبة (متقفلة تكتيكياً) من قبل المدربين وأتمنى بالطبع فوز الزمالك".

وأتم زادة تصريحاته قائلاً:"فزنا نحن والأهلي على الفريقين المغربيين بسهولة، سأتحدث عن الزمالك لأن هذا ما لي الحق الحديث عنه، الجيل الموجود في الزمالك جيل محترف يعلم معنى الاحتراف واحترام القميص الأبيض، والجميع يحصل على مستحقاته (وربنا يجيب اللي فيه الخير بعد 23 يوم) وما علمته أن مرتضى منصور سيمنح اللاعبين مكافاة استثنائية وسيقولها للاعبين في غرف الملابس".

وحجز الزمالك بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه بنتيجة 4 /1 مجموع مباراتي الذهاب والعودة.