مدحت عبدالهادي: الزمالك الأحق بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أعرب مدحت عبد الهادي، مدرب فريق الزمالك، عن سعادته بالتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الرجاء المغربي، مشيرًا إلى أن لاعبي الزمالك كانوا رجالاً طوال المباراة.

وأضاف عبدالهادي عقب اللقاء، :"الزمالك نجح في الخروج من المباراة بهدفه وهو الصعود للنهائي الأفريقي والمباراة كانت صعبة واللقاء كان به منحيات كثيرة خاصة وأن هدف الرجاء جاء مباغتا ولكن رد فعل الزمالك واللاعبين كان أكثر من رائع".

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وتابع مدرب الزمالك:"الفريق منذ شهر فبراير وهو يقدم مستويات رائعة وهو الأحق باللقب"، موجهاً شكره لكل لاعبي الفريق وبشكل خاص العائدين من الإصابة مثل محمود الونش ومحمود علاء اللذين قدما أداءً مميزًا جداً.

وشدد مدحت عبدالهادي، على أن مصطفي محمد لاعب رائع وهو نجم الكرة المصرية:"اعتبره مثل ابني ومازال لديه المزيد ليقدمه وأتوقع أن ينال فرصة الاحتراف قريباً بشرط التركيز وعدم التشتت الذهني".

وفاز الزمالك على فريق الرجاء في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا بثلاثة أهداف لهدف على استاد القاهرة، سجلها فرجاني ساسي ومصطفى محمد "هدفين" ليواجه الأهلي في نهائي البطولة يوم 27 نوفمبر الحالي.