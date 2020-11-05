برشلونة ويوفنتوس يضربان كييف وفيرينكفاروسي في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

فاز فريق برشلونة على ضيفه دينامو كييف بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا.

افتتح ليونيل ميسي التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 5، قبل أن يضيف بيكيه الهدف الثاني في الدقيقة 65، وبعدها بعشر دقائق سجل دينامو كييف هدف تقليص الفارق.

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برشلونة رفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الأول بفارق ثلاث نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني، وظل دينامو كييف وفيرينكفاروسي في المركزين الثالث والرابع بنقطة لكل فريق.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة سحق يوفنتوس فريق فيرينكفاروسي بأربعة أهداف مقابل هدف ليتجاوز الهزيمة على ملعبه أمام برشلونة في الجولة السابقة.

أهداف يوفنتوس جاء عن طريق موراتا (7، 60)، وباولو ديبالا من ركلة جزاء في الدقيقة 73، ثم سجل فيرينكفاروسي عن طريق الخطأ في مرماه بالدقيقة 81، قبل أن يسجل هدفاً شرفياً في الدقيقة 90 عن طريق بولي.