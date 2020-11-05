محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
فاز فريق برشلونة على ضيفه دينامو كييف بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا.
افتتح ليونيل ميسي التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 5، قبل أن يضيف بيكيه الهدف الثاني في الدقيقة 65، وبعدها بعشر دقائق سجل دينامو كييف هدف تقليص الفارق.
برشلونة رفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الأول بفارق ثلاث نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني، وظل دينامو كييف وفيرينكفاروسي في المركزين الثالث والرابع بنقطة لكل فريق.
وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة سحق يوفنتوس فريق فيرينكفاروسي بأربعة أهداف مقابل هدف ليتجاوز الهزيمة على ملعبه أمام برشلونة في الجولة السابقة.
أهداف يوفنتوس جاء عن طريق موراتا (7، 60)، وباولو ديبالا من ركلة جزاء في الدقيقة 73، ثم سجل فيرينكفاروسي عن طريق الخطأ في مرماه بالدقيقة 81، قبل أن يسجل هدفاً شرفياً في الدقيقة 90 عن طريق بولي.
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة ويوفنتوس يضربان كييف وفيرينكفاروسي في دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.