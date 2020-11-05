"نهائي القرن".. الأهلي والزمالك في صراع استثنائي.. "التاسعة أم السادسة"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

في 27 من الشهر الجاري ستتوجه الأنظار داخل القارة السمراء بل وخارجها من أجل متابعة قمة مصرية بنهائي دوري أبطال أفريقيا عندما يواجه الأهلي والزمالك بعضهما على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية.

الأهلي حجز مبكرًا بطاقة النهائي بالفوز على الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة (5-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا، في المقابل التحق الزمالك بغريمه بعدما فاز على بطل الدوري المغربي الرجاء البيضاوي بنتيجة (4-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

الوصول للقب الأبطال سيكون حلمًا للأهلي والزمالك خاصة أن المواجهة بينهما تُعد الأولى في نهائي دري الأبطال، فالأول يأمل في مواصلة الابتعاد عن القمة بينما الثاني يسعى إلى تقليص الفارق.

- التربع على عرش القارة:

الأهلي يتواجد على عرش القارة الأفريقية بعدما توّج بلقب دوري الأبطال في 8 مناسبات خلال أعوام: (1982 - 1987 - 2001 - 2005 - 2006 - 2008 - 2012 - 2013).

وحاول الأهلي أن يُعيد سيطرته على القارة السمراء في مناسبتين الأولى في نهائي نسخة (2017) إلا أن الفريق القاهري خسر من الوداد البيضاوي بنتيجة (2-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

في المقابل، كانت محاولة الأهلي الثانية في نهائي (2018) إلا أن بطل مصر اصطدم بالترجي الرياضي التونسي والذي نال اللقب في النهاية بالفوز بنتيجة (4-3) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

فوز الأهلي باللقب والذي يُعد حلمًا داخل أسوار الجزيرة سيجعل الأحمر منفردًا بالقمة بتسع بطولات، كما سينفرد عدد الألقاب القارية للأحمر بـ19 لقب.

بطولات الأهلي الأفريقية تأتي كالتالي: دوري أبطال أفريقيا (8 مرات) - الكونفدرالية (مرة) - السوبر الأفريقي (6 مرات) - كأس الكؤوس الأفريقية (4 مرات).

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- إبعاد مازيمبي والتقليص:

سيكون الزمالك عينه على تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا بعد غياب دام 18 عامًا، حيث كان وقتها الأبيض حصل على اللقب بعد الفوز على الرجاء البيضاوي بهدف دون رد.

الزمالك كانت لديه محاولة في نهائي نسخة (2016) إلا أن الأبيض اصطدم بفريق صنداونز الجنوب أفريقي بالخسارة بنتيجة (3-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

ويمتلك الزمالك بطولة دوري أبطال أفريقيا في خمس مناسبات :(1984 - 1986 - 1993 - 1996 - 2002).

ويسعى الزمالك للانفراد بالوصافة وملاحقة الأهلي حيث يتساوى الأبيض برصيد خمس بطولات مع فريق مازيمبي الكونغولي، وفي حال الفوز بالبطولة الحالية سيكون الأبيض لديه ستة ألقاب ليكون على بعد بطولتين من الأهلي.

بطولات الزمالك الأفريقية كالتالي: دوري أبطال أفريقيا (5 مرات) - كأس الكونفدرالية (مرة) - السوبر الأفريقي (4 مرات) - بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكئوس (مرة).