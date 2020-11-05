خسر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أمام لايبزيج الالماني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء صمن مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
سجل انخيل دي ماريا هدفالتقدم لباريس سان جيرمان في الدقيقة السادسة مع بداية المباراة، ثم سجل ثنائية لايبزيج كريستوفر نكونكو وايميل فورسبيرج في الدقيقتين42، 57.
وشهدت المباراة حالتي طرد كانتا من نصيب ادريسا جاي وكيمبيبي ثنائي باريس سان جيرمان في الدقيقتين 69، 90.
بهذه النتيجة يحتل لايبزيج المركز الثاني في ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، فيما يحل باريس سان جيرمان خلفه برصيد 3 نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يخسر أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.