باريس سان جيرمان يخسر أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

خسر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أمام لايبزيج الالماني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء صمن مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

سجل انخيل دي ماريا هدف

التقدم لباريس سان جيرمان في الدقيقة السادسة مع بداية المباراة، ثم سجل ثنائية لايبزيج كريستوفر نكونكو وايميل فورسبيرج في الدقيقتين42، 57.

وشهدت المباراة حالتي طرد كانتا من نصيب ادريسا جاي وكيمبيبي ثنائي باريس سان جيرمان في الدقيقتين 69، 90.

بهذه النتيجة يحتل لايبزيج المركز الثاني في ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، فيما يحل باريس سان جيرمان خلفه برصيد 3 نقاط.