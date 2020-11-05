مصطفى محمد يشكر جماهير الزمالك بعد التأهل للنهائي القاري

وجه مصطفى محمد مهاجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك الشكر لجماهير النادي بعد الدعم الكبير الذي قدموه للاعبين والجهاز الفني حتى التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا عقب التغلب على الرجاء المغربي.
أضاف مصطفى بعد اللقاء، أن المشوار لم ينته بعدفمازالت هناك مباراة مهمة علي تحقيق حلم الجماهير بالفوز باللقب وهى مسئولية كبيرة عليه وكل زملائه.. موجها الشكر لمدحت عبد الهادي مدرب الفريق وذلك علي دعمه له خصوصا انه اول من
وفاز الزمالك على فريق الرجاء في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا بثلاثة أهداف لهدف على استاد القاهرة، سجلها فرجاني ساسي مصطفى محمد "هدفين" ليواجه الأهلي في نهائي البطولة يوم 27 نوفمبر الحالي.
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