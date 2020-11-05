هاني أبوريدة يهنئ الزمالك بعد تأهله لنهائي إفريقيا

هنأ المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، وعضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الأفريقي والدولي، نادي الزمالك، بالتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا. قال أبو ريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": مبروك لنادي الزمالك الصعود لنهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الثامنة في تاريخه .. في انتظار أعظم نهائي مصري يليق بكبار قارة أفريقيا .. الأهلي والزمالك كان الزمالك نجح في الفوز على الرجاء في نصف النهائي حيث انتصر في الذهاب 1/0 وفي العودة بنتيجة 3/1.

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