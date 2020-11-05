حرص الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف على مواساة الرجاء المغربي بعد وداع دوري ابطال أفريقيا من نصف النهائي أمام الزمالك.
نشرت الصفحة الرسمية للكاف على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورا لفريق الرجاء بعد اللقاء وعلق قائلا: "قتال حتى النهاية! كل
كانت هذه تفاصيل خبر الكاف يواسي الرجاء بعد الخسارة من الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.