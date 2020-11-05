الكاف يواسي الرجاء بعد الخسارة من الزمالك

حرص الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف على مواساة الرجاء المغربي بعد وداع دوري ابطال أفريقيا من نصف النهائي أمام الزمالك. نشرت الصفحة الرسمية للكاف على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورا لفريق الرجاء بعد اللقاء وعلق قائلا: "قتال حتى النهاية! كل الاحترام". فاز الزمالك على الرجاء المغربي ذهابا بهدف دون رد وفي العودة فاز بثلاثة أهداف لهدف ليصعد إلى النهائي حيث يواجه الاهلي يوم 27 نوفمبر الجاري.

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