تشيلسي يضرب رين الفرنسي بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

حقق نادي تشيلسي فوزا كبيرا على نظيره رين الفرنسي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتمها ضمن مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا. سجل أهداف تشيلسي كل من تيمو فيرنر بواقع هدفين في الدقيقتين 10، 41 من ركلتي جزاء، ثم أضاف تامي أبراهيم الهدف الثالث Advertisements في الدقيقة 50. بهذه النتيجة يتصدر تشيلسي ترتيب مجموعته بدوري ابطال اوروبا برصيد 7 نقاط متساويا مع اشبيلية الاسباني بنفس النقاط، فيما يحتل رين الفرنسي المركز الاخير بنقطة واحدة

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