برشلونة يٌسقط دينامو كييف بثنائية في دوري أبطال أوروبا

حقق نادي برشلونة الإسباني فوزا صعبا على نظيره دينامو كييف الأوكراني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمندوري أبطال أوروبا.
سجل ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه هدفي برشلونة في الدقيقتين 5، 65،
بهذه النتيجة يتصدر نادي برشلونة ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط محققا العلامة الكاملة حتى الآن، بينما يحتل دينامو كييف المركز الثالث بالترتيب.
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