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برشلونة يٌسقط دينامو كييف بثنائية في دوري أبطال أوروبا

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حقق نادي الإسباني فوزا صعبا على نظيره دينامو كييف الأوكراني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن

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سجل ليونيل وجيرارد بيكيه هدفي برشلونة في الدقيقتين 5، 65،

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فيما سجل فيكتور تسيجانكوف في الدقيقة 75.

بهذه النتيجة يتصدر نادي برشلونة ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط محققا العلامة الكاملة حتى الآن، بينما يحتل دينامو كييف المركز الثالث بالترتيب.

 

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