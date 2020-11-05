برشلونة يٌسقط دينامو كييف بثنائية في دوري أبطال أوروبا

حقق نادي برشلونة الإسباني فوزا صعبا على نظيره دينامو كييف الأوكراني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن

سجل ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه هدفي برشلونة في الدقيقتين 5، 65،

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فيما سجل فيكتور تسيجانكوف في الدقيقة 75.

بهذه النتيجة يتصدر نادي برشلونة ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط محققا العلامة الكاملة حتى الآن، بينما يحتل دينامو كييف المركز الثالث بالترتيب.