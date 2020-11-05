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يوفنتوس يهزم فرينكفاروزي برباعية في دوري أبطال أوروبا

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حقق نادي يوفنتوس فوزا كبيرا على نظيره فرينكفاروزي المجري برباعية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الاربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري ابطال اوروبا.

سجل اهداف يوفنتوس كل من الفارو بواقع هدفين في الدقيقتين 7، 60، ثم أضاف باولو ديبالا في الدقيقة 73، ثم سجللاشا دفالي هدفا

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في مرماه، فيما سجل فرانك بولي هدف الفريق المجري في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

بهذه  النتيجة يحتل يوفنتوس المركز الثاني بترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، فيما يتذيل الفريق المجري ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.

 

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