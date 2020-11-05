أشاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، بهدف التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك في مرمى الرجاء المغربي بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. أبطال إفريقيا. نشر الكاف صور هدف فرجاني في شباك الرجاء وعلق قائلًا: "يا له Advertisements من هدف". كان الزمالك نجح في تحويل تأخره بهدف إلى فوز بثلاثة أهداف أمام الرجاء ليتأهل إلى المباراة النهائية أمام الأهلي المقرر لها 27 نوفمبر الجاري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الكاف يشيد بهدف فرجاني ساسي أمام الرجاء المغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.