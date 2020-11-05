اتحاد الكرة يهنئ الزمالك ويؤكد على استعادة مصر لريادتها الإفريقية

تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني بالتهنئة لنادي الزمالك ولاعبيه وجهازهم الفني بمناسبة تأهلهم إلى نهائي دوري الأبطال الإفريقي عن جدارة واستحقاق.
وأكد الاتحاد في بيان له أن هذا الفوز الكبير ولحاق الزمالك بالأهلي إلى النهائي ليضمن البطولة لمصر يشير إلى استعادة الكرة المصرية لريادتها الإفريقية منذ فوز المنتخب الأولمبي الوطني ببطولةالأمم الأفريقية تحت 23 سنة وتأهله إلى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية .
ويؤكد أيضا الاتحاد المصري لكرة القدم أن هذه الإنجازات التي حققتها ولا تزال الكرة المصرية ما كان لها أن تتم لولا إيمان دولة بأسرها ودعمها للرياضة كمنهاج عمل، وتأتي تنفيذا لاستراتيجية أولاها
إن الاتحاد المصري لكرة القدم وهو يشارك الملايين من شعب مصر العظيم سعادته بكل انتصار للكرة المصرية ليؤكد مرة أخرى على إصراره للمضي قدما على طريق الانجازات والنهضة المرجوة للكرة المصرية وفق أسس قويمة ومدروسة لا تبتغي سوى الصالح العام وكل الخير لبلادنا وأولادنا.
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