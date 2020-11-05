مدحت عبد الهادي: لاعيبة الزمالك رجالة.. ونحن الأحق باللقب الإفريقي

أعرب مدحت عبد الهادي المدرب المساعد لفريق الزمالك، عن سعادته بالفوز على الرجاء والتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا. وقال عبد الهادي في تصريحات عقب نهاية المباراة: "اللاعبين رجالة لقد حققنا هدفنا من المباراة وهو الصعود للنهائي الافريقي.. المباراة كانت صعبة واللقاءمر بمنحيات كثيرة". صعبة واللقاءمر بمنحيات كثيرة". وأضاف: "هدف الرجاء جاء مباغتاً ولكن رد فعل الزمالك واللاعبين كان اكثر من رائع فريق.. الزمالك منذ شهر فبراير يقدم مستويات رائعة ونحن الاحق باللقب". ووجه مدرب الزمالك الشكر للاعبيه قائلا: "أشكر كل لاعبي الفريق وبشكل خاص العائدين من الاصابة الونش ومحمود علاء لقد قدموا اداء اكثر من رائع". وأكمل: "مصطفي محمد لاعب اكثر من رائع وهو نجم في الكرة المصرية واعتبره مثل ابني ومازال لديه المزيد ليقدمه واتوقع ان ينال فرصة الاحتراف قريباً بشرط التركيز وعدم التشتت".

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