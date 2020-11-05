أخبار الهلال| أنباء سارة حول مستقبل سلمان الفرج

لا تزال جماهير نادي الهلال تشعر بحالة من القلق حيال قائد الفريق، سلمان الفرج، الذي اقترب من دخول الفترة الحرة من عقده، ولم يقم حتى الآن بتجديد عقده.

لكن الساعات الماضية شهدت أنباء سارة أعلنها بعض الإعلاميين، حيث تم التأكيد على أن تجديد عقد سلمان الفرج مع الهلال، مسألة وقت ليس إلا، وأن اللاعب سيكمل مسيرته مع الفريق الهلالي.

انسحاب النصر

وأوضح الإعلامي، محمد الخميس، عبر إذاعة “يو إف إم”، أن إدارة الهلال، لن تتنازل عن الفرج، بأي شكل من الأشكال، خاصة أنها تعلم أهميته في الفريق الأزرق.

وفي ذات السياق، كشف الإعلامي، نبيل نقشبندي، أن إدارة نادي النصر، انسحبت من المفاوضات مع سلمان الفرج، ولا تجعله أولوية في الوقت الحالي، وذلك بعد الأزمات الإدارية والفنية، التي تضرب الفريق، منذ بداية الموسم الحالي.

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وأضاف “سلمان الفرج، كان مترددًا لتجديد عقده مع الهلال، خاصة أنه الأخير في مسيرته الكروية، حيث كان يرغب في الحصول على أكبر مكسب مالي ممكن. هذا التردد، لعب في مصلحة الهلال، بعد انسحاب النصر أيضًا من الصفقة، حيث أصبح بإمكانه تجديد عقد اللاعب، براتب سنوي معقول للطرفين”.

أرقام سلمان الفرج

ويُعتبر سلمان الفرج من أهم اللاعبين في تشكيلة المدرب رازفان لوشيسكو، وهو من أبناء نادي الهلال، الذين تدرجوا في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول في عام 2008.

وخلال مسيرته مع الهلال، لعب سلمان الفرج 233 مباراة بالقميص الأزرق، وسجل في هذه المباريات 21 هدفًا، وقدم 20 تمريرة حاسمة.

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